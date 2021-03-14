Katar Başbakanı ile Irak İçişleri Bakanı, güvenlik alanında iş birliğini görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ile güvenlik alanında iş birliği konusunu ele aldı.

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ile güvenlik alanında iş birliği konusunu ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Ganimi, iç güvenlik ve sivil savunma alanında düzenlenen ve pazartesi günü başlayacak 13. Milipol Qatar fuarına katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Başbakan Al Sani ile görüştü.

İkili, Katar ile Irak arasındaki ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

Bu yılki Milipol Qatar Fuarı'na, Katar'dan 72 şirket, 17 ülkeden de 71 uluslararası şirket katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez