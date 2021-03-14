Katar Başbakanı ile Irak İçişleri Bakanı, güvenlik alanında iş birliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar Başbakanı ile Irak İçişleri Bakanı, güvenlik alanında iş birliğini görüştü

14.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:09
Katar Başbakanı ile Irak İçişleri Bakanı, güvenlik alanında iş birliğini görüştü

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ile güvenlik alanında iş birliği konusunu ele aldı.

Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ile güvenlik alanında iş birliği konusunu ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Ganimi, iç güvenlik ve sivil savunma alanında düzenlenen ve pazartesi günü başlayacak 13. Milipol Qatar fuarına katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Başbakan Al Sani ile görüştü.

İkili, Katar ile Irak arasındaki ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

Bu yılki Milipol Qatar Fuarı'na, Katar'dan 72 şirket, 17 ülkeden de 71 uluslararası şirket katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar Başbakanı ile Irak İçişleri Bakanı, güvenlik alanında iş birliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:11:40. #1.16#
title