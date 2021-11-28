Katar Başbakanı Al Sani, KİK Genel Sekreteri Hacraf'la "Körfez ortak çalışmasını" görüştü

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Katar Başbakanı Halid Bin Halife Bin Abdulaziz Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Körfez ortak çalışmasını güçlendirme konusunu görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, resmi tamasları kapsamında Doha'yı ziyaret eden Hacraf, Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Körfez ortak çalışmasının desteklenmesi ve güçlendirilmesi meselesinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Haber de görüşmeye ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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