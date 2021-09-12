Katar Başbakanı Al Sani'den Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş'a tebrik - Haberler
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Katar Başbakanı Al Sani'den Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş'a tebrik

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar Başbakanı Al Sani'den Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş'a tebrik

Katar Başbakanı Şeyh Halid Bin Halife Al Sani, Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimler sonucu hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'u arayarak tebrik etti.

Katar Başbakanı Şeyh Halid Bin Halife Al Sani, Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimler sonucu hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'u arayarak tebrik etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Ahnuş'la telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki yakın ilişkileri geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede Al Sani, Ahnuş'u hükümeti kurma görevi alması sebebiyle tebrik etti.

Kral 6. Muhammed, 10 Eylül'de RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerden birinci çıkan parti olduğunu açıklamıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Fas'ta hükümeti kurma görevi, seçimlerin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a verildi
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Haber: Katar Başbakanı Al Sani'den Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş'a tebrik - Haberler
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