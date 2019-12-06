Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'den Körfez krizine ilişkin açıklama

06.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:46

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2017'de patlak veren Körfez krizinin çözümüne yönelik bazı ilerlemeler olduğunu ve daha da ilerleme kaydetmeyi umduklarını söyledi.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılan Al Sani, burada ülkesi ve bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdi.



Al Sani, son haftalarda Suudi Arabistan'la 2017'de başlayan Körfez'deki krizi aşmaya yönelik görüşmelerde aşama kaydedildiğini belirterek, "Umuyorum ki bu görüşmeler, krizin sonunu getirecek ileriye dönük adımları da beraberinde getirir." dedi.



Katar'ın, Körfez'de her zaman istikrarı hedeflediğini belirten Al Sani, 2017'de uygulanmaya başlanan ablukanın, bölgenin güvenliğini de baltaladığını dile getirdi.



Al Sani, içinde bulundukları bölge için "Ortak bir güvenlik çerçevesine sahip olmayan bölgede, bölgesel refah yoktur. Sadece güvenlik kaygılarını çözdükten sonra ekonomi ve kalkınmaya geçebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ayrıca, "Müslüman Kardeşlerle özel bir bağlantımız yok. Kendi bölgemizde de resmi bir varlığı yok, hiç olmamıştır. Bu basmakalıp bir yanlış." diye konuştu.

Bu arada, Al Sani, forum kapsamında bulunduğu Roma'da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile de bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ortaklığın yoğunluğundan ve genişliğinden özellikle ekonomik boyut açısından memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, Libya ve Körfez'deki son durumun değerlendirildiği kaydedildi.

Krizde çözüm sinyalleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizine ilişkin istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise 5 Kasım'da, Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de 3 Aralık'ta, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Riyad'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderler zirvesine davet etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA