Katar, Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu
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Katar, Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu

13.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:07
Katar, Bahreyn bandıralı bir kruvazörü durdurdu

Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu açıkladı.

Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, Katar kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün sahil güvenlik tarafından durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, kruvazörde balık tutan 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili herhangi bir resmi bildirim alınmadığı ve Katar'ın eyleminin Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bu girişimin Katar'ın düşmanlığını yansıttığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ay Katar sahil güvenliği Bahreyn'e ait 2 botu Katar kara sularında durdurmuştu. Bahreyn ise Katar'ı bölgesel ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçlamıştı.

Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır 2017'de, Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlayarak diplomatik ilişkilerini kesmişti. Katar ise suçlamaları reddetmiş ve bu ülkelerin Katar'ın egemenliğini bozmaya çalıştığını belirtmişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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