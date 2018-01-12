Katar, Bae'yi İkinci Kez Bmgk'ya Şikayet Etti

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait askeri kargo uçağının ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet mektubu gönderdiği bildirildi.

Katar, Bae'yi İkinci Kez Bmgk'ya Şikayet Etti

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait askeri kargo uçağının ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet mektubu gönderdiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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