Katar, BAE ve Bahreyn Somali'deki terör saldırısını kınadı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün yapılan bombalı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, Katar'ın, "sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddeti reddeden tutumuna" vurgu yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve teröre karşı olunduğu belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinde bulunuldu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanarak, ülkenin şiddet, aşırılık ve terör karşıtı tutumuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatın kaybedenlerin yakınları ve Somali hükümetine taziyede bulunuldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün bombalı saldırı düzenlenmişti.

Somali Polis Sözcüsü Sadik Ali, bugün yaptığı açıklamada, bombalı saldırı sonrası otelin güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer