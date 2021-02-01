Katar, BAE ve Bahreyn Somali'deki terör saldırısını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar, BAE ve Bahreyn Somali'deki terör saldırısını kınadı

01.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:30
Katar, BAE ve Bahreyn Somali'deki terör saldırısını kınadı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün yapılan bombalı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, Katar'ın, "sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddeti reddeden tutumuna" vurgu yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve teröre karşı olunduğu belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinde bulunuldu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanarak, ülkenin şiddet, aşırılık ve terör karşıtı tutumuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatın kaybedenlerin yakınları ve Somali hükümetine taziyede bulunuldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün bombalı saldırı düzenlenmişti.

Somali Polis Sözcüsü Sadik Ali, bugün yaptığı açıklamada, bombalı saldırı sonrası otelin güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Defne Samyeli Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar, BAE ve Bahreyn Somali'deki terör saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 18:38:42. #1.14#
title