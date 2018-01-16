Katar-Bae Hava Sahasındaki Gerginlik

Bahreyn Ulaştırma ve İletişim Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık İdaresi, Katar askeri uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki sivil uçağı taciz ettiği iddialarına ilişkin, uluslararası makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın Sivil Havacılık İdaresinin açıklamasına dayandırdığı haberde, dün yerel saatle 09.35'te iki Katar askeri uçağının BAE Havayollarına ait bir uçağı taciz ettiği öne sürüldü.

Haberde, Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gitmek üzere Uluslararası Dubai Havaalanı'ndan havalanan Boeing 777 tipi EK837 sefer sayılı BAE uçağına yaklaşık 2 mil yaklaşan Katar askeri uçağının yolcular ile mürettebatın hayatını tehlikeye attığı savunuldu. Bu nedenle Bahreyn hava trafik kontrolörlerinin olaya derhal müdahale ederek gerekli önlemleri almak zorunda kaldığı aktarıldı ancak alınan tedbirlerle ilgili bilgi verilmedi.

Benzer bir olayın da Uluslararası Abu Dabi Havaalanı'ndan Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na doğru giden EY23B sefer sayılı BAE uçağında yaşandığı ileri sürülerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Söz konusu tacizin ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Sivil Havacılık İdaresi, söz konusu olaylarla ilgili uluslararası makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve ayrıntılı bir raporun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) gönderileceğini duyurdu.

BAE, Bahreyn radarlarının, rotası başkent Manama'ya doğru olan iki sivil BAE uçağının Katar askeri uçakları tarafından taciz edildiğini belirlediğini iddia etmişti.

Katar ise daha önce yaptığı açıklamada iddiayı yalanlamış ve BAE'ye ait herhangi bir sivil uçağın taciz edilmediğini belirtmişti.