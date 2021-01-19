Katar, BAE aleyhinde Dünya Ticaret Örgütüne sunduğu iki davayı askıya aldı
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Katar, BAE aleyhinde Dünya Ticaret Örgütüne sunduğu iki davayı askıya aldı

19.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:56
Katar, BAE aleyhinde Dünya Ticaret Örgütüne sunduğu iki davayı askıya aldı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine Dünya Ticaret Örgütüne sunduğu iki ticaret davasını askıya aldı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine Dünya Ticaret Örgütüne sunduğu iki ticaret davasını askıya aldı.

Katar basınında yayımlanan belgeye göre Doha yönetimi, 11 Ocak'tan bu yana Dünya Ticaret Örgütünce görülmekte olan BAE aleyhine iki davanın askıya alınmasını istedi.

Belgede, söz konusu davaların ayrıntısına ilişkin bilgi verilmedi.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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