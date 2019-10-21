Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor

Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor

Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, küresel ısınmanın etkilesiyle her yıl artan sıcaklıklarla mücadele etmek için sokaklara klima yerleştiriyor

21.10.2019 19:03
Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor

Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, küresel ısınmanın etkisiyle her yıl artan sıcaklıklarla mücadele etmek için sokaklara klima yerleştiriyor.


Yaz aylarında sıcaklığın 46 Santigrat dereceyi bulduğu ülkede çoğu kapalı alanda dahi klima olmadan yaşamak mümkün değil. Buna ek olarak Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stadyumlara da klima koyan Katar, yayaların yoğun bulunduğu açık alanlara da benzer uygulama yapacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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