Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, "Katar ambargoya rağmen krizi aştı" dedi. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Şura Meclisi 47. dönem çalışmaları açılış töreninde konuşma yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, ülkesinin tüm engellemelere rağmen ambargo krizini aştığını söyledi. Körfez ülkelerinin oluşturdukları krizle amaçladıkları sonuçları elde edemediğini belirten es-Sani, "Bölgedeki güvenlik ve istikrar ancak devletlerin egemenliğine saygı gösterilerek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"İHRACAT YÜZDE 18 ARTTI"

Körfez ilişkilerinin gerilemesi, bölge sorunlarını çözme gücünü zayıflattığını dile getiren es-Sani, tüm zorluklara rağmen Katar'ın bu yıl ihracatını yüzde 18 arttırdığını açıkladı. Ülkesinin sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı konusundaki liderliğini sürdüreceğini kaydeden es-Sani, "Gelişim ve kalkınma konusunda çok ilerideyiz" diye konuştu. Bölgede savaşın ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Suriye, Libya, Yemen gibi ülkelerin durumuna da değinen es-Sani, bu durumunun çözülmesi yürütülen siyasi çabaları destekleyeceklerini ifade etti.

(İHA)