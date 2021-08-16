Katar, Afganistan'da ateşkes ve yönetimin barışçıl şekilde değişmesi çağrısı yaptı
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Katar, Afganistan'da ateşkes ve yönetimin barışçıl şekilde değişmesi çağrısı yaptı

Katar, Afganistan'da ateşkes ve yönetimin barışçıl şekilde değişmesi çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar, tüm Afganistan'da derhal kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese varılması ve yönetimin barışçıl intikali için çalışılması çağrısında bulundu.

Katar, tüm Afganistan'da derhal kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese varılması ve yönetimin barışçıl intikali için çalışılması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğini ilan etmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kabil'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, ülkede derhal kapsamlı ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve yönetimin barışçıl intikali için acilen çalışılması çağrısı yapıldı.

Tüm Afgan topraklarındaki sivillerin can güvenliğinin garanti altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile Afgan halkının arzuladığı güvenlik ve istikrarı gerçekleştirmek için çalışacağı aktarıldı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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