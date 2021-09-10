Katar, Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katar, Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu

Katar, Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, herhangi bir siyasi hesap yapmaksızın Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, herhangi bir siyasi hesap yapmaksızın Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Afganistan meselesini görüşmek üzere gittiği Pakistan'da, Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Al Sani, Pakistan'da iki ülke arasındaki ikili ve stratejik ilişkilerin önemini ve Afganistan konusundaki görüş birliğini vurguladıkları bir dizi kardeşlik toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, herhangi bir siyasi hesap yapmaksızın Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Münir Özkul Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Katar, Afganistan'a insani yardım sağlamak için bir mekanizma geliştirilmesi çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:42:48. #1.14#

title