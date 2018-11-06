Katar'a Uygulanan Ambargonun Kalkma İhtimali Belirdi

Suudi Arabistan'ın başını çektiği, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'ın 5 Haziran 2017'de Katar'la diplomatik ilişkilerini sonlandırıp her türlü ilişkilerini sonlandırmasının ardından 17 ay geçmesinin ardından Mısır Katar ile ilgili olumlu görüş belirtmeye başladı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Katar'ı terörizmi desteklemekte suçlayıp ülkesinde bulunan Türk askerlerini çıkarmasını İran ile ilişkilerini kesmesini istemişti. Katar bu suçlamaları reddetmişti.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Al-Sisi, Şarm El Şeyh'de düzenlenen Dünya Gençlik Forumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin körfez ülkeleriyle istikrarlı bir durumda bulunduğunu, buna Katar'ın da dahil olduğunu belirterek, "Bölge aksini kaldıramaz" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki hafta önce yaptığı bir konuşmada, Körfez ülkelerinin gelecek 5 yıl içinde çok daha iyi bir duruma geleceğini buna Katar'ın da dahil olduğunu ifade etti. Muhammed bin Selman, Katar'la ilişkilerin kesmelerine yaptırım uygulamalara rağmen Katar'ın ekonomik durumunun iyi olduğunu dile getirmişti.

Mısır Devlet Başkanı Abdullah Fettah Sisi'nin de Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'nin ifadesinden sonra Katar'ın hakkında olumlu konuşmasının Suudi Arabistan başkanlığındaki ülkelerin Katar'a uyguladıkları dışlamanın biteceği intibaını verdiği kaydedildi. - KAHİRE