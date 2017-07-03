Katar'a Tanınan Süre Uzatıldı

– Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Katar'a tanıdıkları süre 48 saat daha uzatıldı.



Körfez ülkelerinin Katar'a daha önce Pazartesi gününe kadar tanıdıkları sürenin 48 saat uzatıldığı Suudi Arabistan televizyon kanalı tarafından duyuruldu.



Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Haziran ayı başında terörü desteklediği gerekçesiyle Katar'la ilişkilerini kesmesinin ardından, diplomatik ilişkilerini düzeltmek için verdikleri ültimatom, Katar'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi, Müslüman Kardeşler Örgütü'ne verdiği desteği sona erdirmesi ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının kapatılması da bulunuyor. - Stockholm