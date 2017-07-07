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Katar'a Karşı Yeni Önlemler Gündemde

Katar'a yaptırım uygulayan Körfez ülkeleri, 13 maddelik talep listesinin reddedilmesi üzerine bu ülkeye karşı yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

Katar'a Karşı Yeni Önlemler Gündemde

Katar'a yaptırım uygulayan Körfez ülkeleri, 13 maddelik talep listesinin reddedilmesi üzerine bu ülkeye karşı yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com