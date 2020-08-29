KATAR'A KARGOLANACAK DEKORATİF SANDIKTAN 6 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI BAĞCILAR'da kargo bayiine düzenlenen operasyonda Katar'a yollanacak dekoratif sandık içine zulananan 6 kilo 780 gram uyuşturucu yakalandı.

İSTANBUL-BAĞCILAR'da kargo bayiine düzenlenen operasyonda Katar'a yollanacak dekoratif sandık içine zulananan 6 kilo 780 gram uyuşturucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Ağustosta Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Burada narkotik madde arama köpekleri ile gerçekleştirilen aramada Katar'a gönderilmek üzere dekoratif sandık içerisine zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 6 kilo 780 gram gelen captagon hap ele geçirildi.

Kaynak: DHA