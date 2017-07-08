Katar'a 'İnsani Yardım' İçin 8,5 Milyon Dolarlık Anlaşma

Katar merkezli ve BM'ye bağlı insani yardım kurumları arasında 8,5 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalandı.

Katar'a 'İnsani Yardım' İçin 8,5 Milyon Dolarlık Anlaşma

Katar merkezli ve BM'ye bağlı insani yardım kurumları arasında 8,5 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalandı.

Kaynak: Dunya.com