Katar'a İhracat 1 Milyar Doları Aştı

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar, 2018 yılında ihtiyaç duyduğu her şeyi Türkiye'den aldı. Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018 yılında yüzde 62'lik sıçrama ile 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükselirken, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 10 basamak birden atlayarak 47. sıradan, 37. sıraya çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilen Katar dostu ülkelerin katıldığı 1.Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye'nin 26 firmayla katıldığını belirtti. Eskinazi, "Katar Uluslararası Ürün Fuarı'nın da itici gücü ile 2019 yılında Türkiye'nin Katar'a ihracatının benzer bir artış seyriyle devam etmesini ve 1.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye-Katar dış ticareti Türkiye lehine fazla veriyor

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin Türkiye lehine sürekli arttığı bilgisini veren Eskinazi, "2018 yılının 11 aylık döneminde Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacmi Türkiye lehine 691 milyon dolar fazla verdi. Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması da Katar'a ihracatımızı arttırmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi daha da artacak" dedi.

2018 yılında Katar'a Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 44'lük artışla 60 milyon dolardan 87 milyon dolara yükseldi.

Katar'a ihracatta Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 117 milyon dolarlık tutarla birinci olurken, ikinci sırada 100'er milyon dolarlık ihracatla Çimento ve Elektrik-Elektronik sektörleri yer aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü 92 milyon dolar, savunma sanayii sektörü 83 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Katar'a tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 19'luk artışla 180 milyon dolardan 215 milyon dolara çıktı. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Sektörü 59 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü 52 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Üçüncü sırada 11,6 milyon dolarlık ihracatla Yaş Meyve Sebze Sektörü yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA