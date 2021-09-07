Katar 2022 elemeleri: Hollanda Türkiye'yi 6-1 yendi, grupta liderliğe yükseldi
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BBC

Katar 2022 elemeleri: Hollanda Türkiye'yi 6-1 yendi, grupta liderliğe yükseldi

Katar 2022 elemeleri: Hollanda Türkiye'yi 6-1 yendi, grupta liderliğe yükseldi
BBC - Haberler | Spor

Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu lideri Türkiye Milli Futbol Takımı, 10 kişi kaldığı deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta üçüncülüğe geriledi.

Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu lideri Türkiye Milli Futbol Takımı, 10 kişi kaldığı deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta üçüncülüğe geriledi.

Hollanda 13 puanla grup liderliğine yükselirken grup sonuncusu Cebelitarık'ı 4-1 yenen Norveç de aynı puanla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin puanı ise 11.

Maça hızlı başlayan Hollanda, 1. dakikada Davy Klaassen ile 1-0 öne geçti. İlk golde Memphis Depay ile yaptığı duvar pasıyla ceza sahasına giren Klaassen, 16. dakikada ise Depay'a asist yaptı ve fark ikiye çıktı.

38. dakikada Davy Klaassen yapılan penaltıyı panenka vuruşuyla gole çeviren Depay, skoru 3-0'a taşıdı.

44. dakikada Çağlar Söyüncü ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Depay 54. dakikadaki kafa vuruşuyla hat-trick yaptı ve skor 4-0 oldu.

80. dakikada Guus Til, 90. dakikada ise Donyell Malen birer gol attı ve maç 6-0'a geldi.

Türkiye'nin tek golünü ise uzatmalarda Cengiz Ünder attı. Hollanda savunmasında kısa düşen pası kapan Halil Dervişoğlu'nun pas verdiği Cengiz Ünder, topu boş filelere yuvarladı.

10 maçın oynanacağı grupta böylece 6. maçlar da geride bırakılmış oldu.

Gruplarda ilk sıradaki takımlar Dünya Kupası'na doğrudan katılırken ikinci sıradaki takımların ön eleme turu oynaması gerekecek.

Türkiye son maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenmiş, önceki maçta ise yediği son dakika golüyle Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bu yaz düzenlenen Euro 2020 turnuvası öncesinde başarılı bir form grafiği olan Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş turnuvada tüm maçlarını kaybettikten sonra eleştirilmeye başlanmıştı.

BBC
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
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