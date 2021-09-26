Katar 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar misafirlik geleneğiyle ağırlanacak - Haberler
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Katar 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar misafirlik geleneğiyle ağırlanacak

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar misafirlik geleneğiyle ağırlanacak

Katar'daki Projeler ve Miras Yüksek Kurulu, 2022 Dünya Kupası için ülkeye gelecek taraftarların ağırlanması hedefiyle "Misafir eden sen ol" isimli bir program başlattı.

Katar'daki Projeler ve Miras Yüksek Kurulu, 2022 Dünya Kupası için ülkeye gelecek taraftarların ağırlanması hedefiyle "Misafir eden sen ol" isimli bir program başlattı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, programın, Katar sakinlerine, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen taraftarları kendi seçtikleri yerlerde ve süresi değişen zaman dilimlerinde ağırlama imkanı verdiği aktarıldı.

Dünyada bir ilk olacağı belirtilen program kapsamında, farklı ülkelerden gelen taraftarlara Arap misafirperverliği ile Katar'ın gelenek ve göreneklerinin tanıtılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen proje müdürü Halid el-Cemili, Katar toplumunun kültürünü, geleneklerini ve turistik mekanlarını yakından tanımaları için benzersiz bir atmosfer ve deneyim sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Misafir edecek ve edilecek kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sürecinin tamamlanmış olması gerektiği belirtildi.

Kurulun açıklamasında ayrıca programa katılmak isteyen Katar sakinlerinin "Hostafan.qa" isimli siteden şartları ve detayları gözden geçirerek 25 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerektiği ve programın, katılımcılar için ücretsiz olduğu aktarıldı.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar misafirlik geleneğiyle ağırlanacak

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar misafirlik geleneğiyle ağırlanacak - Haberler
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