Katalonya, yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle önlemlerini artırdı İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde artan yeni vakalar nedeniyle ek önlemler alındı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde artan yeni vakalar nedeniyle ek önlemler alındı.

Katalonya özerk hükümeti, artan yeni vakalardan dolayı bölgede ek önlemler almak zorunda kaldıklarını açıkladı.

İspanya genelinde maske takmak sadece sosyal mesafenin garanti edilemediği yerlerde zorunlu olurken, Katalonya özerk yönetimi bunu değiştirerek, perşembe gününden itibaren sosyal mesafe aranmaksızın maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Katalonya özerk hükümeti Sağlık Bakanı Alba Verges, "Evinden çıkan herkesin maske takmasını istiyoruz. Bu salgında hepimizin birer taşıyıcı olabileceğini düşünmeliyiz." dedi.

Verges, maske takma kuralına uymayanlara 100 avroya kadar para cezası kesileceğini açıkladı.

Katalonya'nın Lleida kentine bağlı Segria ilçesinde yaklaşık 200 bin kişi, artan Kovid-19 vakalarından dolayı geçen haftadan bu yana karantina altında tutuluyor.

Bölgeden verilen haberlerde, mevcut durumda Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 68'inin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

Katalonya özerk hükümeti sağlık departmanı yetkilileri, virüs bulaşan kişilerle temasa geçtikleri tahmin edilen yaklaşık 40 bin kişinin dışarıdan denetim altında tutulduğunu, sağlık personeli tarafından telefonla kendilerine ulaşılan bu kişilerin durumları hakkında günlük bilgi alındığını kaydetti.

Madrid'in ardından, 5 bin 675 kişiyle Kovid-19'dan en fazla can kaybının olduğu İspanya'daki ikinci özerk bölge olan Katalonya'da toplam vaka sayısı 63 binin üzerinde bulunuyor.

İspanya genelinde ise şimdiye kadar 28 bin 396 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 252 bin 513'e ulaştı.

Kaynak: AA