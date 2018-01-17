Katalonya Yeni Başkanını Seçti
İspanya'nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosunda yapılan meclis başkanlığı seçimlerinde ayrılık yanlısı milletvekili Roger Torrent yeni başkan seçildi.
İspanya'nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosunda yapılan meclis başkanlığı seçimlerinde ayrılık yanlısı milletvekili Roger Torrent yeni başkan seçildi. İspanya'nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosunda yapılan meclis başkanlığı seçimini ayrılık yanlısı Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) milletvekili Roger Torrent oy çoğunluğuyla kazandı. Torrent, 68 'evet' oyuyla meclis başkanı seçildi. Mecliste sandalyesi bulunmayan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve Brüksel'e kaçan 4 milletvekili oy kullanamadı.
(Pablo Jimenez/İHA)