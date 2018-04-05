Katalonya Polis Şefi Yargılanacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya polis şefi ve diğer bölgesel güvenlik yetkililerinin yasa dışı bağımsızlık referandumdaki rollerinden dolayı yargılanmasına karar verdi.

Yargıç Carmen Lamela, kararında Mossos d'Esquadra (Katalonya özerk bölgesi polis teşkilatı) şefi Josep Lluis Trapero'nun bağımsızlık yanlısı planın parçası olduğunu bildirdi.

Kararda ayrıca, Mossos yöneticilerinden Pere Soler, özerk yönetimin İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cesar Puig ile bir semtin polis yetkilisi Teresa Laplana'nın da aynı suçtan yargılanacağı ve ilk duruşmanın 16 Nisan'da yapılacağı ifade edildi.

Trapero, geçen sene Barselona'daki terör saldırısının ardından hücrenin çökertilmesindeki rolü nedeniyle kahraman ilan edilmişti. Ancak 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun engellenmesi için merkezi hükümetin baskısına maruz kalan Trapero, Madrid'in bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamasının ardından istifa etmişti.

Başkanlık seçimi

Öte yandan, iadesi istenen eski Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, tutuklu bulunduğu Almanya'daki hapishaneden açık bir mektup göndererek, tutuklu ayrılıkçılardan Jordi Sanchez'in kendi yerine seçilebilmesi için başka bir girişimde daha bulunulması çağrısı yaptı.

Puigdemont, geçen ay da Sanchez'i önermiş ancak İspanya Yüksek Mahkemesi, tahliye talebini reddetmiş ve tutuklu birinin başkanlık görevini yerine getiremeyeceğine hükmederek girişimi önlemişti.

Süreç

İspanya'nın güneydoğusundaki Katalonya Özerk Bölgesinde 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrası 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilan edilmişti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, özerk yönetimlere doğrudan müdahale etme imkanı veren anayasanın 155'inci maddesini işleterek, yerel hükümeti feshetmiş ve erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Bu sırada hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla beraber Belçika'ya kaçarken, 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceğine hükmetmişti.

Bu karar sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti. Ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince yerine ayrılıkçı siyasetçilerden Jordi Turull'un adı gündeme gelmişti. Turull, ilk turda seçilememiş ikinci tur oylama öncesi ise tutuklanmıştı.

Geçen ay İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında Puigdemont'un da olduğu 25 ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve sivil toplum yetkilisinin "isyan, zimmete para geçirme veya itaatsizlik" suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.

Hakkında Avrupa çapında yakalama ve ve iade kararı çıkarılan Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka'dan Almanya'ya geçtikten hemen sonra gözaltına alınış ve sonrasında tutuklanmıştı. Puigdemont'un iadesine ilişkin henüz bir karar alınmış değil.