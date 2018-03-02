Katalonya Parlamentosu Puigdemont'u 'Sembolik Lider' İlan Etti.
Katalan Meclisi, başkanlık için tek aday gösterilen ancak ülkesine geri dönemediği için hakkında oylama yapılamayan Puigdemont'u 'sembolik lider' ilan ederek İspanya merkezi hükümeti ile arasındaki siyasi krizi çözme yolunda bir adım attı.
Katalan Meclisi, başkanlık için tek aday gösterilen ancak ülkesine geri dönemediği için hakkında oylama yapılamayan Puigdemont'u 'sembolik lider' ilan ederek İspanya merkezi hükümeti ile arasındaki siyasi krizi çözme yolunda bir adım attı.
Kaynak: Euronews.com