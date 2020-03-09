Katalonya özerk hükümetinde saklanan cinsel taciz suçlaması istifa getirdi
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Mevlüt Çavuşoğlu, Bosch, Güncel

Katalonya özerk hükümetinde saklanan cinsel taciz suçlaması istifa getirdi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Alfred Bosch, eski basın sorumlusu hakkındaki bir cinsel taciz suçlamasını örtbas ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifasını sundu.

09.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:32
Katalonya özerk hükümetinde saklanan cinsel taciz suçlaması istifa getirdi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Alfred Bosch, eski basın sorumlusu hakkındaki bir cinsel taciz suçlamasını örtbas ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifasını sundu.

Katalonya'da koalisyon ortaklarından Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin önemli isimlerinden olan ve özerk hükümette Dışişleri Bakanı görevini yürüten Bosch'un, eski basın sorumlusu Carles Garcia Hernandez ile ilgili bir cinsel taciz suçlamasını bir aydan fazla süre sakladığı ortaya çıktı.

Olayı, diğer özerk hükümet yetkililerinden ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'dan gizleyen Bosch, bir Katalan gazetesinin haberinden sonra istifa kararı aldı.

Bosch, "Cumhuriyetçilerin her zaman savunduğum değerlerini çok iyi biliyorum ve durumun desteklenemez bir hal almasından dolayı gitmek zorunda olduğumun bilincindeyim. Bakan olarak istifamı sundum, Katalonya hükümetindeki bu tecrübemde bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bosch'un, eski basın sorumlusu Hernandez'i, hakkındaki cinsel taciz suçlamasından dolayı 24 Ocak'ta görevden aldığı ancak konuyu örtbas ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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