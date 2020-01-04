Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'dan "görevden alınma kararı"na ilişkin açıklama Açıklaması

04.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:18

İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle öne çıkan Katalonya'da Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, Merkez Seçim Kurulu'nun hakkında verdiği hemen görevden alınmasıyla ilgili kararı tanımadığını açıkladı.

Torra, Merkez Seçim Kurulunun kararından birkaç saat sonra Katalonya Özerk Hükümetinin Bakanlar Kurulunu olağanüstü topladı.

Kısa süren toplantının ardından Barselona'daki Katalonya Özerk Hükümetinin başkanlık binasında gazetecilerden soru almadan basına açıklama yapan Torra, "Milletvekili olmaya ve Katalonya Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğim. Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir." dedi.

Merkez Seçim Kurulunun kararına ilişkin "Katalanların siyasi iradesini bir kez daha değiştirmeye çalışıyorlar. Bu karar seçmenlere bir saldırıdır." değerlendirmesini yapan Torra, Katalonya'daki resmi kurumlara "birlik olma" çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Torra'nın talebi üzerine Merkez Seçim Kurulunun kararının kınanması ve Katalonya başkanı olarak kendisine verilen güvenin yinelenmesi için Katalonya Parlamento Başkanı Roger Torrent tarafından yerel parlamento genel kurulu yarın TSİ 19.00'da acil toplantıya çağırıldı.

Katalonya hükümet binasındaki İspanya bayrağı sembolik olarak indirildi

Bu arada Barselona'daki Katalonya Özerk Hükümeti binasının olduğu meydanda toplanan bağımsızlık yanlısı binlerce Katalan, Torra'ya destek veren bir eylem yaptı.

Meydanda toplanan kalabalığın "bağımsızlık" sloganları sonrasında hükümet binasının çatısındaki İspanya bayrağı indirildi.

Yaklaşık 20 dakika sadece Katalonya bayrağı bırakıldıktan sonra İspanya bayrağı tekrar takıldı.

Katalonya yerel parlamentosunun 27 Ekim 2017'de aldığı tek taraflı bağımsızlık kararından sonra bile söz konusu hükümet binasından indirilmeyen İspanyol bayrağının sembolik de olsa bu kez çıkarılması dikkati çekti.

Merkez Seçim Kurulunun kararına tepki olarak ayrıca Torra'nın ceza almasına neden olan "Siyasi tutuklular ve sürgündekiler için özgürlük" yazılı pankart hükümet binasının balkonuna bir kez daha asıldı.

İspanya sağ ve aşırı sağ görüşlü 3 siyasi partinin başvurusunu karara bağlayan Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını almıştı.

Torra'nın aldığı cezaya ilişkin üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucunu beklemeden karar alan Merkez Seçim Kurulu, Katalonya başkanının 1,5 yıl kamu görevinden men cezası almasına neden olan İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlik suçunun, onun milletvekilli olarak tüm yetkilerini elinden almak için yeterli bir gerekçe olduğunu savunmuştu.

Kurul, Torra'nın 21 Aralık 2017'de Katalonya'da yapılan yerel parlamento seçimlerinde elde ettiği milletvekili haklarının ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevinin resmi tebligatın ulaşmasıyla birlikte sona ereceğini açıklamıştı.

Merkez Seçim Kurulu, Torra hakkındaki karardan birkaç saat sonra, diğer bir ayrılıkçı Katalan siyasetçi olan ve cezaevinde bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Oriol Junqueras ile ilgili de bir karar açıklamıştı.

Avrupa Adalet Divanı tarafından "siyasi dokunulmazlığı" tanınan Junqueras'ın "Avrupa parlamenteri olamayacağına" kanaat getiren Merkez Seçim Kurulu, seçim yasasındaki "hapis cezasıyla kesin hüküm giyenler cezalarını çektikleri süre içinde siyasi olarak seçilemezler" maddesini gerekçe göstermişti.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin güvenoyu için meclis genel kurulundaki ilk oturum cumartesi günü başlarken, Katalonya'daki yerel parlamento da aynı saatlerde Merkez Seçim Kurulunun kararına karşı olağanüstü toplanacak.

Kaynak: AA