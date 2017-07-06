Katalonya'nın Bağımsızlık Referandumu Bütçesi İptal Edildi

İspanya'da referandum krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2017 Katalonya bütçesindeki bağımsızlık referandumuyla ilgili kalemleri "referandumun anayasal olmadığı" gerekçesiyle iptal etti.



Katalonya bütçesinin iptali için Anayasa Mahkemesine İspanya Hükümeti başvurmuştu.



İspanya Hükümeti'nin 4 Nisan'da yaptığı başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, Katalan Parlamentosu Generalitat'ın 2017 bütçesinin bağımsızlık referandumunda kullanılacak bütçe kalemlerinin içeren 40 numaralı ek maddesini oybirliğiyle iptal etti. Toplam referandum bütçesi 6.2 milyon euro olarak hesaplanmıştı.



İspanya mahkemelerinde referandumun "yasadışı" ilan edilmesi üzerine Puigdemont, İspanya'ya meydan okumuş ve "hiç bir şey bizi durduramayacak" demişti.



"İspanya istemese de referanduma gideceğiz"



İspanya başbakanı Mariano Rajoy defalarca Katalonya bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğunu söylemiş ve Puigdemont'un bağımsızlık referandumu için müzakere önerisi üzerine ise "İstemiyorum, inanmıyorum ve benim başkanlığım sırasında olmayacak" diye konuşmuştu.



Merkezi hükümetin bu tavrı üzerine 11 Haziran'da 40 bin katalan sokağa çıkarak referandumun yapılacağını duyuran Katalonya Hükümetine destek gösterisi yapmıştı. Dünya çapında en tanınmış Katalanlardan olan FC Barcelona takımının eski oyuncusu ve Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, okuduğu bağımsızlık manifestosunda "İspanya istemese de referanduma gideceğiz" demişti.



Bağımsızlık referandumu havasında 9 Kasım 2014'te düzenlenen dev kamu oyu araştırmasına Katalonya'daki seçmenlerin yüzde 42'si katılmış ve katılımcıların yüzde 80'i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. (Fotoğraflı) - Madrid