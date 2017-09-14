Katalonya Krizinde Gerginlik Artıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yerel yönetim ile İspanya devleti arasındaki gerginlik artmaya başladı.



İspanya hükümetinin, mahkemelerin ve savcıların aldıkları kararları hiçe sayarak 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapacaklarını iddia eden Katalonya'da iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet İçin Birlik) ittifakı, referandum kampanyasını başlattı.



Tarragona kentinde gerçekleşen "Junts pel Si"nin "referandumda evet" kampanyasına ayrılıkçı sivil toplum örgütleri de destek verdi.



"Merhaba Avrupa", "Merhaba Cumhuriyet" "Merhaba Ülkemiz" yazılı pankartlarla donatılmış salonda yapılan konuşmalarda "Tüm dünya totaliter bir devlete karşı mücadele ettiğimizi görmeye başladı. Daha fazla tehdit istemiyoruz ama biz korkmuyoruz. Tarihi değiştirecek kapasiteye sahibiz ve 1 Ekim'de sandıkta oy kullanacağız" ifadeleri öne çıktı.



Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont da "Bazıları 1 Ekim'de oy kullanmayacağımızı düşünüyor. 1 Ekim'de ne olacağını sanıyorsunuz? Elbetteki oy kullanacağız. Katalonya'da bizler demokratız." ifadesini kullandı.



İspanyol hükümeti ise referandumun da kampanyasının da yasa dışı olduğunu açıklayıp, bu organizasyonun sorumlularının karşılaşabilecekleri olası yasal sonuçlara karşı uyarıldıklarını duyurdu.



Savcılığın, hafta başında Katalonya'daki tüm resmi güvenlik güçlerine referandumla bağlantılı her türlü girişimin engellenmesi talimatı vermesine rağmen yerel veya ulusal polisin kampanyalara müdahale etmemesi dikkatleri çekti.



Öte yandan, Katalonya özerk yönetim hükümetinin Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, Katalan televizyonuna verdiği demeçte, İspanya Maliye Bakanlığına rutin olarak sunulan haftalık mali raporun artık gönderilmeyeceğini söyledi.



Referandum tarihine kadar Katalonya'daki harcamalarla ilgili İspanya devletine hiçbir rapor sunulmayacağını kaydeden Junqueras, buna rağmen aylık mali raporun gönderilmesine devam edileceğini ifade etti.



Bu arada İspanyol yargısı, bağımsızlık referandumunu durdurmak için yeni adımlar atmaya devam etti. Barselona Savcılığı, Katalonya yerel parlamentosu tarafından referandum için atanan Seçim Kurulu'nun 5 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Anayasa Mahkemesinin kararına itaatsizlik, kamu görevini ve parasını kötüye kullanmakla suçlanan 5 üyenin, referanduma destek verdikleri için haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki 712 Belediye Başkanı gibi hapis cezasıyla yargılanabilecekleri bildirildi.



Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC) de Katalonya özerk yönetim başkanlığı tarafından açılan referandumla bağlantılı internet sayfasının kapatılması talimatını verdi.



Jandarmanın müdahalesiyle söz konusu internet sayfası hemen kapatılsa da Katalonya Başkanı Carles Puigdemont olaydan 1 saat sonra referandum sayfasına yeni bir adresten ulaşılabileceğini duyurdu.