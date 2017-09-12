Katalonya Krizi, İspanya'nın Ulusal Zenginliğini Riske Sokuyor

İspanya'nın GSYH'sinin yüzde 19,2'sini karşılayan Katalonya'nın bağımsızlık girişimleri, ülkenin ulusal zenginliğine risk oluşturuyor.
Neo Nazi davasında 8 Türk'ün canı için istenen ceza belli oldu
Şehit cenazesinde yeni uygulama! Artık "Segah Tekbiri" ile yapılacak
Oğlu yarın asker! Gideceği kenti, Kılıçdaroğlu açıkladı
10 yaşındaki erkek çocuğunu, sapığın elinden kurtardı
Kadırgalı, Nihat'ın programına bağlanıp Müge Anlı'ya vurdu
Kadrosunu yenileyen dizi, reytingleri silip süpürdü
Havada büyük panik! Bir anda burun buruna geldiler
"Özür diliyorum" deyip, yıllar önceki videoyu paylaştı
Donald Trump'ın günde kaç saat uyuduğunu öğrenen şaşıp kalıyor!
Herkesten sakladığı kızı, Yıldız'a ikizi kadar benziyor
Yeni Akit yayın yönetmenini öldüren damadın, ilk ifadesi ortaya çıktı
En net açıklama geldi: Volkan bırakmıyor, maçları izlerken ağladı
En çok şehit verilen noktalar artık kartal yuvası
Haftada bir çamaşır suyu kullananlar dikkat! Riski yüzde 32 artırıyor
2996 kişinin öldüğü, 11 Eylül saldırısından görülmemiş kareler!