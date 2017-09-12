Katalonya Krizi, İspanya'nın Ulusal Zenginliğini Riske Sokuyor

İspanya'nın GSYH'sinin yüzde 19,2'sini karşılayan Katalonya'nın bağımsızlık girişimleri, ülkenin ulusal zenginliğine risk oluşturuyor.

Katalonya Krizi, İspanya'nın Ulusal Zenginliğini Riske Sokuyor

İspanya'nın GSYH'sinin yüzde 19,2'sini karşılayan Katalonya'nın bağımsızlık girişimleri, ülkenin ulusal zenginliğine risk oluşturuyor.

Kaynak: Dunya.com