Katalonya Eski Başkanı Puigdemont, Almanya'da Gözaltına Alındı

Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

ALMAN POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Cuevillas, Puigdemont'un Finlandiya'da yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'ya dönmek üzere yola çıktığını, Danimarka üzerinden Almanya sınırına girdiğinde ise Alman polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Puigdemont'un Almanya'da bir karakolda iyi koşullar altında tutulduğunu aktaran avukat, kendisinin gerekli hukuki hazırlıkları yaptığını belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un da olduğu firari 5 siyasetçi hakkında da Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı..

REFERANDUM SONRASI ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

Puigdemont, bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'yı terk etmişti.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim 2017'de Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Perşembe günü hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığı yönünde görüş bildirmişti.

Buna rağmen hükümet, Puigdemont'un yeniden seçilmesini önlemek için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti.