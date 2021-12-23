Katalonya'da yılbaşından itibaren Kovid-19 kısıtlamaları artırılacak

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, yılbaşından itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi.

Katalonya Yüksek Adalet Divanı, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede getirdiği yeni kısıtlamaların onaylandığını duyurdu.

Bu kapsamda, Katalonya'da yılbaşından itibaren 01.00 ila 06.00 arası sokağa çıkma yasağı getirilirken, toplu etkinlikler 10 kişi ile sınırlandırılacak.

Sokağa çıkma yasağı vakaların 100 bin kişide 250'yi bulduğu bölgelerde uygulanacak.

Restoranlarda kapasite yüzde 50'ye, mağazalar, spor salonları gibi mekanlarda ise yüzde 70'e düşürüldü.

Katalonya Yüksek Adalet Divanı gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, getirilecek kısıtlamaların "aşırı kısıtlayıcı, ağır ve gereksiz" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kısıtlamalar, İspanya'da günlük vaka sayısının 60 bini aşarak salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyenin görülmesi üzerine getirilirken, Murcia özerk bölgesi de yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İspanya'da dün, dış mekanlarda maske takılması zorunluluğu getirilmişti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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