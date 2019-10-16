Katalonya'da siyasetçilerin mahkumiyetine karşı protestolar devam ediyor

16.10.2019 15:40

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalara yol açan gösteriler üçüncü gününde devam etti.

Katalonya bölgesinde 5 kentte binlerce kişi Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet cezalarını protesto etmek üzere yürüyüşler düzenledi.

Öte yandan Madrid hükümeti, yaptığı açıklamada, son 2 gündür Barcelona'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Bir azınlık, Katalonya sokaklarında, özellikle Barcelona'da şiddeti empoze etmek istiyor. Bunu barışçıl bir yurttaş hareketi olarak değil, Katalonya'nın birliğini bozmak üzere şiddete başvuran organize grupların eylemi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanyol hükümetinin amacının bölgenin birliğini ve güvenliğini sağlamak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Şiddete karşı kararlı, orantılı ve birlik içinde tepki verilecektir." denildi.

Hükümet son iki günde Katalonya genelinde yaşanan olaylarda 51 göstericinin gözaltına alındığını, yerel polis gücünden 54, ulusal polis gücünden 10 memurun yaralandığını bildirdi.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde, Madrid yönetiminin yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden 9'una verilen 9 ila 13 yıl hapis cezalarını onamış, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığın ise beraatine karar vermişti.

Kaynak: AA