Katalonya'da protestolar 3'üncü gününde

16.10.2019 15:05

İspanya'da Katalonya bağımsızlık yanlısı destekçiler, Katalan siyasetçilerin mahküm edilmesine karşı düzenledikleri protestolar devam ediyor. Protestoların 3'üncü gününde, polis müdahalesinde arbedeler yaşandı.

İspanya'nın yasadışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenleyen Katalan siyasetçilerin, Yüksek Mahkeme tarafından 4 ay süren davaları mahkümiyet ile sonuçlanınca, Pazartesi günü başlayan protestolar sürüyor.

Katalan şehirlerden biri olan Barselona'da havalimanına giden yollar kapanmış ve uçuşların çoğu iptal edilmişti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protestolardan görüntüler-Polis ile eylemciler arasında yaşanan arbede

Kaynak: DHA