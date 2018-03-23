Katalonya'da Başkanlık Seçimi

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı için ayrılıkçı partilerce aday gösterilen Jordi Turull, seçilebilmek için yeterli oyu alamadı.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 21 Aralık'taki erken seçimden üç ay sonra başkanlık seçimi için toplandı.

Oturumda, kaçak eski başkan Carles Puigdemont ile hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez'in ardından adı ön plana çıkan ayrılıkçı Jordi Turull'un adaylığı ele alındı.

Ancak oturuma kısa bir süre kala ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), hükümet programının bağımsız bir devlet kurulmasını öngörmediği gerekçesiyle Turull'a destek vermeyeceğini açıkladı.

Diyalog çağrısı yaptı

Başkan seçilmek için yeterli oydan yoksun bir şekilde konuşmasına başlayan Turull, merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulamasına son verilmesi için ayrılıkçı partiler arasında "birlik" çağrısı yaparken, bağımsız bir devlet kurulmasına çalışacağına dair ifade kullanmadı. Ayrılıkçı siyasetçi, konuşmasında merkezi hükümete de diyalog çağrısı yaptı.

Partiler adına konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Ancak CUP'un destek vermeme kararından geri adım atmaması üzerine Turull, 64 oy alarak gerekli olan 68'e ulaşamadı.

Tutuklanabilir

Merkezi hükümetin feshettiği hükümette sözcü olarak görev yapan ve tek taraflı bağımsızlık girişimi sonrası 32 gün hapiste kaldıktan sonra Madrid'in egemenliğini kabul edince serbest bırakılan Turull'un yargılanmasına bugün Yüksek Mahkemede devam edilecek. Turull, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanmayla" suçlanması halinde tutuklanma veya kamu görevinden men edilmeyle karşı karşıya kalabilir.

Aksi yönde karar çıkması durumunda ise ayrılıkçı siyasetçinin, 48 saat sonra yapılacak ikinci tur oylamada başkan seçilme şansı bulunuyor.

İlk tur oylamayla beraber, erken seçim süreci de başladı. Eğer iki ay içinde bir başkan seçilemezse özerk yönetimde yeniden seçime gidilecek.

Süreç

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasanın 15'inci maddesini işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti. Ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.