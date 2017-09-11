Katalonya'da Bağımsızlık Yanlısı Gösteri

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin her yıl 11 Eylül'de kutladığı "Katalonya Ulusal Günü" (Diada) bu yıl da bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu.

Katalonya'da Bağımsızlık Yanlısı Gösteri

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin her yıl 11 Eylül'de kutladığı "Katalonya Ulusal Günü" (Diada) bu yıl da bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu.

Kaynak: Dunya.com