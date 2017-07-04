Katalonya'da Bağımsızlık Yanlısı Girişimler

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi, İspanyol devletinin yasa dışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumuyla ilgili yasa tasarını kamuoyu ile paylaştı.



Katalonya özerk yönetiminde azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan Evet için Birlik İttifakı (Junts pel Si) ve ona dışarıdan destek veren radikal sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), uzun süredir üzerinde çalıştıkları "Katalonya Kendi Geleceğine Karar Verme Referandum Yasası" tasarısını kamuoyuna açıkladı.



Katalan parlamentosunda bugün sadece sunumu yapılan yasa tasarısında en fazla öne çıkan madde, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumunun yapılması ve sonunda "evet"in kazanması halinde 48 saat içinde bağımsızlık ilan edilmesini öngören madde oldu. Referandumdan "hayır" çıkması durumunda ise erken seçime gidilme kararı alınacağı belirtildi.



Merkezi hükümet ve Anayasa Mahkemesinin onayı olmaması nedeniyle İspanya tarafından yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumuyla ilgili yol haritasının çizildiği yasa tasarısında, İspanyol devletinin referandumu engellemeye yönelik kararlarının tanınmayacağı ima edildi.



Referandumun, Lahey Adalet Divanı ve Kanada Yüksek Mahkemesi himayesi altında olacağı öne sürülen tasarıda, "Referandum Yasası, İspanya'daki her türlü kuralın üstünde olacaktır." ifadesi kullanıldı. Tasarıda ayrıca, referandumun geçerli sayılabilmesi için katılım oranında herhangi bir alt sınırın belirtilmemesi dikkati çekti.



Öte yandan "Ben başkan olduğum sürece referandum yapılacaktır." iddiasında bulunan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, tasarının sunumunda, "İspanyol devletinin hiçbir gücü referandumu frenleyemez. 1 Ekim'de hiçbir tren çarpışması olmayacak. Bir tren ölüm yolunda kalacak diğeri ise yoluna devam edecek. Referandumda 'hayır' kazansa bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.



Söz konusu yasa tasarısının ilerleyen günlerde Katalan parlamentosunun gündemine alınıp, en geç ağustos başında oylanması bekleniyor. İspanyol hükümetinin ise yasayı Anayasa Mahkemesine götüreceği ve iptal edilmesi halinde de referandumun tamamen meşruiyetini yitireceği öngörülüyor.



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yaptığı açıklamalarda, "Ulusal egemenlik tüm İspanyollara aittir ve hiçbir özerk yönetim bunu kendine mal edemez." diyerek, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı bir referanduma asla izin verilmeyeceğini söylemişti.