Katalonya Başkanı sanık sandalyesine oturdu

18.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:16

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, bağımsızlık yanlısı girişimlerle bağlantılı olarak hakkında açılan davada mahkemeye ifade verdi.

Katalonya'daki yerel yönetime ait kamu binalarında asılı olan ve tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması talebini sembolize eden sarı kurdeleleri, Merkez Seçim Kurulunun (JEC) talimatına rağmen kaldırmayan Torra mahkemeye çıktı.

Torra, JEC'in talimatının "yasa dışı" olduğunu söyleyerek, "buna itaat etmemesinin de normal olduğunu" savundu.

Sarı kurdele asarak yapılan protestonun "ifade özgürlüğü" kapsamına girdiğini kaydeden Torra, mahkemede sadece avukatının sorularını yanıtladı ve suçlamaları yapan savcılığın ve aşırı sağ görüşlü Vox partisinin avukatlarının sorularını cevapsız bıraktı.

JEC, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler öncesinde, "kamusal alanda siyaset yapıldığı ve seçmenlerin görüşlerine etki edilmek istendiği" gerekçesiyle seçim kampanyası süresinde sarı kurdelelerin kaldırılması talimatı vermiş ve bunu Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı'na iletmişti.

JEC'in talimatına uymadığı için "devlet kurumlarına itaatsizlik" ile suçlanan Torra hakkında, savcılık tarafından, 20 ay kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası talep ediliyor.

Torra'nın ceza alması durumunda Katalonya yerel parlamentosunda ya yeni başkanın seçilmesi ya da erken seçimlere gidilmesi bekleniyor.

Mevcut durumda, Torra'nın ceza alması ve Katalonya'da erken yerel seçimlere gidilmesi olasılığı daha yüksek görülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Katalonya'da son 10 yılda 5. kez yerel seçim yapılacak.

Torra, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi girişimlerin başladığı 2012'den bu yana Artur Mas ve Carles Puigdemont'tan sonra yargılanan 3. Katalan başkanı oldu.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumdan dolayı tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiye Yüksek Mahkeme tarafından 9 ila 13 yıl hapis cezaları verilmişti.

Yüksek Mahkeme'nin 14 Ekim'de açıkladığı karardan bu yana Katalonya'da Barselona merkezli kitlesel eylemler yapılıyor.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon hükümetinin kurulması için ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Ayrılıkçı Katalan partiler ise sadece bağımsızlık yanlısı girişimlere karşılık verecek bir diyaloğun, merkezi hükümet ile Katalonya yerel hükümeti arasında başlatılması halinde sol koalisyona destek vereceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA