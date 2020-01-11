Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın AP vekilliği düşürüldü
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Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın AP vekilliği düşürüldü

Avrupa Parlamentosu, İspanya'da hapis yatan Katalan Oriol Junqueras'ın vekilliğini düşürdüğünü açıkladı. Duyuru, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin, Junqueras'ın dokunulmazlık hakkı olmadığına kanaat getirerek, serbest bırakılması konusunda yapılan başvurulara ret yanıtı vermesinin ardından geldi.

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın AP vekilliği düşürüldü

Parlamentosu (AP), 'da Yüksek Mahkemenin kararını dikkate alarak tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü.


AP'den yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı doğrultusunda Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğinin, İspanya Merkez Seçim Kurulunun Junqueras hakkında "seçilme ve temsil etme hakkı yoktur" kararı aldığı 3 Ocak tarihi esas alınarak düşürüldüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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