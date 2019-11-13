Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı

13.11.2019 00:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:31

İspanya'da genel seçimlerin üzerinden iki gün geçmesi ardından hükümet kurulamazken Katalonya Parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için baskıları artırdı.



Bağımsızlık yanlısı partilerin baskın olduğu Katalan Parlamentosu, İspanya Anayasa Mahkemesinden çıkan sonuçlara karşı çıkarak "kendi kaderini tayin hakkını somut bir şekilde kullanma iradesini" dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle