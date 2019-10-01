Katalan hükümetinden "Katalonya Cumhuriyeti" sözü

01.10.2019 17:38

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılında "Katalonya Cumhuriyeti yolunda ilerleme" sözü verdi.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Quim Torra, 1 Ekim 2017'de yasa dışı olmasına rağmen yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesince tamamen geçersiz sayılan bağımsızlık referandumunun 2. yılı dolayısıyla bir manifesto okudu.

"1 Ekim sözü" adlı manifestoda, "Katalonya hükümeti, Katalonya Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için mazeretsiz ilerleme sözü veriyor." ifadesi kullanıldı.

Manifestoda, "Katalonya Cumhuriyeti'ni kurmak için demokratik ve barışçıl yolların kullanılacağı" vurgulandı.

Katalan hükümetinin diğer tüm üst düzey yetkililerini arkasına alarak manifestoyu okuyan Torra, "1 Ekim'in, Katalonya Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olduğunu" ileri sürdü.

Şiddetin olmadığı mücadele çağrısı

Diğer yandan yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılı etkinliklerine katılan Katalonya'daki ayrılıkçı tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, "şiddetin olmadığı ancak sivil itaatsizliğin sürdüğü bir mücadele" çağrısında bulundu.

Bağımsızlık yanlısı siyasi ve sivil hareketlerin liderleri, Yüksek Mahkemenin, bu ay haklarındaki kararı açıklaması beklenen 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin mahkum edilmesi durumunda, buna "birlik olarak kitlesel karşılık vereceklerini" belirtti.

Torra hakkında güvensizlik önergesi

Diğer yandan Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunda ana muhalefette olan liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) Partisi, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra için güvensizlik önergesi verdi.

Katalan parlamentosunda 7 Ekim'de görüşülecek ve oylanacak güvensizlik oylamasının kabul edilmesi için yeterli çoğunluk bulunmazken, ayrılıkçı girişimlere karşı çıkan Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) bile "çekimser" oy kullanacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı'ndan "ateşle oynamayın" çağrısı

Katalonya'da "birlikte yaşamı ve güvenliği garanti etmek için gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izlediklerini" kaydeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere "her türlü şiddeti kınayıp, ateşle oynamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Cadenaser adlı İspanyol radyosuna konuşan Sanchez, "geçici bir hükümet olmalarına rağmen 155. maddeyi (Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınıp, merkezi hükümete devredilmesi) sorunsuz uygulayabileceklerini ve gerekirse bunu yapmaktan tereddüt etmeyeceklerini" söylemişti.

Katalonya sorununun süreci

İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılıp, 27 Ekim'de Katalonya Parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı olan referandumu organize etmekten 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, 12 Şubat-12 Haziran'da, Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanırken, mahkemenin bu ay kararını açıklaması bekleniyor.

Sanıklardan 9'u tutuklu yargılanırken, haklarında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası isteniyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimi ve 26 Mayıs yerel seçimlerinde, tutuklu sanıklardan 4'ü milletvekili, 1'i senatör, 1'i de belediye meclis üyesi seçilse de davadan dolayı bu hakları dondurulmuştu.

Diğer yandan İspanya'da haklarında arama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 5 Katalan siyasetçi, yaklaşık iki yıldır ülke dışında yaşıyor.

Puigdemont ve Antoni Comin, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parlamenter seçilmesine rağmen, haklarındaki tutuklama kararı nedeniyle İspanya'ya gelerek mazbatalarını almamışlar ve Avrupa parlamenteri olamamışlardı.

Bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı Katalan siyasetçilerle ilgili başka davalar da bulunuyor.

Katalonya Parlamentosunda 27 Ekim 2017'de ilan edilen tek taraflı bağımsızlık kararının okunması sırasında Divan Kurulu üyesi olan 5 eski milletvekili ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden eski milletvekili Mireia Boya "devletin kurumlarına karşı itaatsizlik" suçundan 19-22 Kasım'da Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinde yargılanacak.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra ise 28 Nisan'daki genel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulunun talimatına rağmen, Katalonya'daki resmi kurumların binalarına asılan ve yargılanan Katalanlara destek veren pankart ve sembolleri kaldırmayı reddettiği için 18 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

Kaynak: AA