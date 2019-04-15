Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kat mülkiyet hakkında bilgiler aktaran Avukat Doğan, şunları kaydetti: "Daha önce kat mülkiyeti aşamasında vatandaş belediyelerle sorunlar yaşıyordu veya maliyet yüksek oluyordu. Devlet bu yasa ile birlikte tüm bu sorunları ortadan kaldırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve vatandaş bir araya getirildi. Bu süreçte vatandaşın sadece kaçaklıktan kurtulabilmesi için küçük bir miktar ödeme yapması yeterli olacaktır."

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