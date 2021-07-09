Kasten yaralamadan aranırken tarihi eserlerle yakalandı
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Kasten yaralamadan aranırken tarihi eserlerle yakalandı

Kasten yaralamadan aranırken tarihi eserlerle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te kasten yaralama suçundan aranan şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

KİLİS'te kasten yaralama suçundan aranan şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu M.G.'nin evine operasyon yaptı. jandarma evde yaptıkları aramada 25 parça tarihi eser ele geçirdi. Eserlere el koyan ekipler, 'Kasten yaralama' suçundan aranan M.G.'yi yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Kasten yaralamadan aranırken tarihi eserlerle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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