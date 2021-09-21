KÜTAHYA (İHA) - - Kasten yaralama olayının firari şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kasten yaralamadan 7 ayrı yakalaması bulunan firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde, kasten yaralamadan 7 ayrı dosyadan firari olan şüpheli Y.K. isimli kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli şahsın aracında yapmış olduğu aramada 3 gram esrar, 1 gram metanfetamin, 1 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu adliye makamlarınca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.