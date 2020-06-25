Kasten öldürme şüphelisi parkta yakalandı
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Kasten öldürme şüphelisi parkta yakalandı

Şanlıurfa'da 1 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından parkta kıskıvrak yakalandı.

Kasten öldürme şüphelisi parkta yakalandı
25.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:59

Şanlıurfa'da 1 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından parkta kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ilinde 1 yıl önce işlenen kasten adam öldürme suçundan aranan şüphelinin Salihli'nin Yörük Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'nda olduğunu ihbarı üzerine polis ekipleri parka operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri şüpheli Salih İ.'yi suç aleti silah ile birlikte yakaladı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme ve 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Salih İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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