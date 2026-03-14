'Kasten Öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (32) saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan M.E.; hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ilgili birimlere teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı