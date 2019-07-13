Kasten adam öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama

Siirt'te, kasten adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin tesisi ve suçlular ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında, 6 Temmuz'da Aydınlar Caddesi'nde "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri tespit edilen H.Ö, Ş.A. ve H.Y. olayda kullanılan suç aletiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA