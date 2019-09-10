Kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

10.09.2019 15:34

Manisa'nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kasten adam öldürme" suçundan aranan şüpheli Kütahya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya - Eskişehir kara yolu kent girişindeki polis noktasında uygulama yapan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüs içindeki durumundan şüphelenilen bir kişinin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, Manisa'nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kasten adam öldürme" suçundan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Sinan H. (27) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA