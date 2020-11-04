İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

04.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:10

İstanbul'da kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece'de 2003 yılında işlenen cinayet nedeniyle hakkında 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Burak Bezmez (43) ile Gaziosmanpaşa'da 2002 yılında meydana gelen kasten öldürme suçu nedeniyle hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Mesut Askar (52) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 'kasten öldürme' suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
İstanbul'da 'kasten öldürme' suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
Cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da aranan kişiler operasyonunda iki cinayet şüphelisi yakalandı
Son dakika haberleri! İstanbul'da aranan kişiler operasyonunda iki cinayet şüphelisi yakalandı
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Oktay Kaynarca Birkan Sokullu Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Adem Ljajic Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Terör Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 13:13:40. #1.14#
title