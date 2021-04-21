Kastamonuspor Teknik Direktörü Eriş, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
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Kastamonuspor Teknik Direktörü Eriş, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Kastamonuspor Teknik Direktörü Eriş, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktörü Levent Eriş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktörü Levent Eriş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kırmızı-siyahlı takımın 58 yaşındaki teknik direktörü Eriş'in, 1 hafta önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kastamonu'da 15 Nisan'da oynanan Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında takımının başında yer alamayan Eriş, dün akşam saatlerinde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Eriş'in tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı
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