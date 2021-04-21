Kastamonuspor Teknik Direktörü Eriş, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktörü Levent Eriş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktörü Levent Eriş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kırmızı-siyahlı takımın 58 yaşındaki teknik direktörü Eriş'in, 1 hafta önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kastamonu'da 15 Nisan'da oynanan Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında takımının başında yer alamayan Eriş, dün akşam saatlerinde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan Eriş'in tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu